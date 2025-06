I Concerti nel Parco – Estate 2025 dal 2 luglio

Vivi l’estate 2025 all’insegna della musica e dell’arte con i concerti nel parco, a partire dal 2 luglio. Undici eventi immersi nella natura del Parco della Casa del Jazz, con uno spettacolo speciale nel Parco di Acquaforte di Capranica. Un programma ricco di emozioni, trasversale ai generi e arricchito da collaborazioni con letteratura, teatro e satira. Preparati a scoprire un’estate indimenticabile all’insegna della cultura e del divertimento!

Undici eventi nella splendida cornice del Parco della Casa del Jazz a cui si aggiunge, in regione, uno spettacolo nel Parco di Acquaforte di Capranica. Tutti spettacoli che propongono musica, trasversale ai generi ed in commistione con altre arti, dalla letteratura al teatro e alla satira. Una programmazione, elaborata con creatività e slancio dalla direzione artistica di Teresa Azzaro.

