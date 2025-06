I campioni europei producono masterclass per inviare Messi e co imballaggio

2025-06-29 20:02:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Paris Saint-Germain ha offerto una performance dominante e talvolta devastante mentre hanno battuto l’Inter Miami per progredire verso i quarti di finale della Coppa del Mondo del club. Un tutore di Joao Neves, un obiettivo proprio di Tomas Aviles e un tap-in Achraf Hakimi, tutto in arrivo nel primo tempo, ha completato una convincente vittoria per 4-0 mentre i campioni europei hanno fatto esplodere i loro avversari MLS. Lionel Messi stava incontrando una sua ex squadra per la prima volta nella sua illustre carriera, ma anche la maestosa 38enne poteva fare molto poco per fermare l’attacco del PSG mentre gli uomini di Luis Enrique hanno stabilito una dichiarazione di intenti nel round di 16. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

