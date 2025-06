I body glitter sono tornati per la gioia dei Millennials

Body glitter: il ritorno del fascino brillante e audace che conquista tutte le generazioni. Questo trend glamour, un tempo simbolo di spensieratezza e ribellione, si reinventa come un modo potente per esprimere personalità e stile. Dalla passerella alle strade, il suo splendore non passa inosservato: è il momento di risplendere senza compromessi. Scopri come indossarlo con sicurezza e lasciarti conquistare dal suo irresistibile allure.

Non si tratta solo di un trend da TikTok o di un capriccio da Gen Z: il body glitter, il trucco corpo iper-luminoso che dominava i red carpet e le camerette nei primi anni Duemila, è tornato. E stavolta non è confinato nei beauty case di ragazzine adolescenti Millennials: lo sfoggiano popstar, modelle, attrici e influencer, con una consapevolezza che lo trasforma da dettaglio kitsch a strumento di auto-espressione. Body glitter: il ritorno del makeup più glitterato degli anni 2000. Tyla ne ha fatto quasi una firma visiva, Dua Lipa lo ha inserito nella sua aesthetic da diva contemporanea e persino Miley Cyrus lo ha adottato per il lancio del suo nuovo album. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I body glitter sono tornati (per la gioia dei Millennials)

