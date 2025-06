I 90 anni del Dalai Lama | Sto bene Mi dedico al bene degli altri

Il Dalai Lama, simbolo di pace e compassione, festeggia i suoi 90 anni con un’occasione speciale di spiritualità e riflessione. La sua dedizione al bene degli altri illumina il cammino di milioni di persone, ispirando con saggezza e umiltà. In questa occasione, il mondo si unisce in preghiera e celebrazione per onorare un uomo che ha dedicato la vita alla promozione della pace e della tolleranza. La sua storia ci invita a seguire il suo esempio di compassione senza confini.

Roma, 30 giu. (askanews) - Celebrazioni e cerimonie in onore del 90esimo compleanno del Dalai Lama in India, che cade il prossimo 6 luglio. La festa ha diversi momenti di preghiera e raccoglimento, a partire proprio dal 30 giugno. Avvolto nelle tradizionali vesti marroni e gialle, il carismatico leader spirituale tibetano in esilio, si è seduto ad ascoltare i discorsi e i canti di monaci, monache e pellegrini provenienti da tutto il mondo a Mcleod Ganj, sua residenza. Poi ha annunciato: "Ci sarà una sorta di quadro entro il quale potremo parlare della continuazione dell'istituzione dei Dalai Lama". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I 90 anni del Dalai Lama: "Sto bene. Mi dedico al bene degli altri"

In questa notizia si parla di: bene - dalai - lama - anni

La felicità si costruisce. Ogni scelta d'amore, ogni azione sincera, ogni passo verso il bene... crea felicità. Ispirato dal Dalai Lama ´¯) ¸.´¯) (¸´ (¸.´´¯`•.¸¸.? Il Giardino Interiore di Raffaella Rosati ? Vai su Facebook

I 90 anni del Dalai Lama: Sto bene. Mi dedico al bene degli altri; India: il Dalai Lama si prepara ad annunciare i piani per la successione; Il Dalai Lama compie 89 anni e si opera al ginocchio, ‘sto bene’.

Il Dalai Lama compie 89 anni e si opera al ginocchio, 'sto bene' - "Ho quasi 90 anni ormai, ma non mi sento male, a parte un leggero fastidio alle gambe": il Dalai Lama, in un videomessaggio ai suoi seguaci in occasione del suo 89esimo compleanno, rassicura di ... Come scrive ansa.it

Il Dalai Lama compie 89 anni e si opera al ginocchio, 'sto bene' - MSN - "Ho quasi 90 anni ormai, ma non mi sento male, a parte un leggero fastidio alle gambe": il Dalai Lama, in un videomessaggio ai suoi seguaci in occasione del suo 89esimo ... Si legge su msn.com