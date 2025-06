Huijsen sfida la Juventus il padre | Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare

Domani, il talento di Donny Huijsen si prepara a scrivere una nuova pagina di storia al Mondiale per club, sfidando la Juventus con il suo attuale team, il Real Madrid. Figlio di un ex campione e con un passato che lo lega all’Italia, Dean è pronto a dimostrare tutto il suo valore. Ma cosa ne pensa il padre di questa sfida emozionante? Scopriamolo insieme!

2025-06-30 14:45:00 Fermi tutti! Parla il padre del difensore del Real Madrid, che domani sfiderĂ la sua ex squadra, la Juventus, al Mondiale per club Donny Huijsen, papĂ di Dean, difensore del Real Madrid ex Juventus, intervistato da TuttoJuve.com parla del presente e del passato del figlio, che domani al Mondiale per club affronterĂ i bianconeri con la maglia dei Blancos: “Sara super emozionato di affrontarli, conosce quasi tutti quelli che sono ancora lì ed è ancora in contatto con alcuni suoi ex compagni di squadra. Soprattutto Kenan, ovviamente. GiocherĂ al massimo delle sue potenzialità ”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

