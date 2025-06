Huijsen non dimentica la Juve | Sono esperti in difesa sono grato a loro perché ho imparato molto lì Sul Real Madrid…

Dean Huijsen, ex difensore della Juventus ora in forza al Real Madrid, ha condiviso emozioni e gratitudine per il suo passato bianconero. Prima della sfida contro la sua ex squadra, Huijsen ha sottolineato quanto sia importante per lui questa partita, parlando del percorso di crescita e delle competenze acquisite. Con un occhio rivolto alla vittoria, il difensore si prepara a scrivere un nuovo capitolo, dimostrando che il passato e il presente si incontrano sulla strada del successo.

Huijsen non dimentica la Juve: «Sono molto grato». Il commento del nuovo difensore del Real Madrid prima della sfida. Dean Huijsen ha parlato ai media dal ritiro del Real Madrid prima della sfida contro la sua ex squadra. Ecco le dichiarazioni dell’ex bianconero. OBIETTIVO – «Siamo preparati e fiduciosi. Vogliamo vincere. L’obiettivo è arrivare in buona forma fisica e alzare il trofeo. Qui vogliamo sempre vincere. È un piacere avere Carvajal ad allenarsi con noi, è fondamentale». MOMENTO PERSONALE – «Sono felice. C’è sempre margine di miglioramento. Spero che lo vedremo domani. Devo giocare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Huijsen non dimentica la Juve: «Sono esperti in difesa, sono grato a loro perché ho imparato molto lì. Sul Real Madrid…»

