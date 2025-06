Huijsen contro Kelly la sfida Mondiale che per la Juve sa di beffa

La sfida tra Huijsen e Kelly sta scuotendo il mondo del calcio, ma per la Juve il vero dramma è un’altra: l’inglese ha avuto un ingaggio superiore allo spagnolo, rendendo vani anche i quarti di finale del Mondiale per club. Un errore di valutazione sull’ex Next Gen potrebbe infatti pesare più di quanto si immagini, lasciando la Signora a riflettere su quanto sia cruciale decidere con attenzione nel calciomercato.

L'inglese è stato pagato più dello spagnolo e alla Signora non basterà neanche il passaggio ai quarti del Mondiale per club per recuperare quanto perso per via dell'errore di valutazione fatto sull'ex Next Gen.

