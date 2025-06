Hot Summer Nights con Timothée Chalamet stasera su Rai 4 | trama e cast del film per il ciclo ' Teen Thriller'

Non perdetevi stasera su Rai 4 alle 21.20 "Hot Summer Nights", un avvincente teen thriller con Timothée Chalamet ambientato nell’idilliaca Cape Cod, dove un'estate di sogni si trasforma in un labirinto di segreti e pericoli. Tra amori proibiti e affari illegali, il film esplora il confine sottile tra innocenza e rischio. Una storia intensa e coinvolgente che vi terrà col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Nel cuore di Cape Cod, Daniel si ritrova a vivere un'estate fuori controllo tra amori proibiti e affari illegali. Il film con Timothée Chalamet racconta il sottile confine tra l'innocenza perduta e il richiamo del rischio. Un'estate carica di emozioni, segreti e pericoli. È quella raccontata da Hot Summer Nights, il crime movie che andrà in onda stasera, lunedì 30 giugno. alle 21.20 su Rai 4, all'interno del ciclo Teen Thriller, dedicato ai thriller, horror e action internazionali con protagonisti adolescenti. Trama di Hot Summer Night Ambientato nella suggestiva cornice di Cape Cod, in Massachusetts, durante gli anni '80, il film segue la storia di Daniel, un ragazzo fragile e spaesato che, dopo la morte del padre, si trasferisce dalla zia per trascorrere l'estate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it