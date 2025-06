Hojlund Juventus Fabrizio Romano dà nuova linfa alle voci che lo hanno accostato ai bianconeri? L’affare con quella rivale è ancora a un punto morto Cosa risulta

Le voci su Rasmus Hojlund alla Juventus si riaccendono, grazie alle rivelazioni di Fabrizio Romano che riporta un possibile cambiamento nella trattativa. Mentre l’affare con l’Inter procede lentamente, la strategia dei bianconeri potrebbe essere più vicina a concretizzarsi di quanto sembri. La situazione è ancora in evoluzione: cosa riserverà il futuro a uno degli attaccanti più ambiti del calciomercato? Restate con noi per scoprirlo.

Hojlund Juventus, Fabrizio Romano rimette in gioco i bianconeri? L'affare con quel club va a rilento. Come stanno le cose. Rasmus Hojlund alla Juventus non è uno scenario da scartare. Almeno stando alle parole pronunciate da Fabrizio Romano sul proprio canale You Tube. Il giornalista ha rivelato, infatti, che la trattativa in essere con l' Inter. Ecco il dietro le quinte, che potrebbe rimettere in gioco i bianconeri. CONTE JUVENTUS – « Sappiamo che c'era un forte interesse da parte dell'Inter, che ha avuto contatti con l'entourage del giocatore e con il Manchester United da maggio. Ma cosa succede? L'Inter sta mettendo a segno Bonny dal Parma e per Hojlund, al momento, l'Inter non ha alcun accordo con il Manchester United.