Hojlund Inter trattativa bloccata con il Manchester United | manca l’accordo su questo punto

L’attesa si fa intensa: la trattativa tra l’Inter e il Manchester United per Rasmus Hojlund si blocca su un punto cruciale. Il talento danese, nel mirino dei nerazzurri, continua a essere al centro delle attenzioni di mercato, ma senza un accordo definitivo, il futuro dell’attaccante resta incerto. Fabrizio Romano svela gli ultimi aggiornamenti, lasciando i tifosi nerazzurri con il fiato sospeso: la strategia per sbloccare questa operazione è ancora in fase di definizione.

Hojlund Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante danese del Manchester United nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla trattativa tra l' Inter ed il Manchester United per Rasmus Hojlund. Il danese resta infatti tra gli obiettivi per rinforzare l'attacco nerazzurro. HOJLUND INTER – « Sappiamo che c'era un forte interesse da parte dell'Inter, che ha avuto contatti con l'entourage del giocatore e con il Manchester United da maggio. Ma cosa succede? L'Inter sta mettendo a segno Bonny dal Parma e per Hojlund, al momento, l'Inter non ha alcun accordo con il Manchester United.

Luis Henrique Inter, c'è l'accordo: i dettagli della trattativa per l'esterno del Marsiglia! - L'Inter ha raggiunto un accordo per acquisire Luis Henrique, promettente esterno classe 2001 dell'Olympique Marsiglia.

