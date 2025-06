Ho perso l’80% della mia pelle ho la faccia e le mani di qualcun altro In 3 mesi di coma ho visto l’aldilà | portavo a spasso il mio cane all’infinito | il racconto di Joe Di Meo

La storia di Joe DiMeo è un inno alla resilienza e alla speranza. A soli 26 anni, ha affrontato l’inferno di un incidente che gli ha bruciato l’80% del corpo, trascorrendo tre mesi in coma e vivendo un calvario medico senza precedenti. La sua testimonianza, narrata nella serie “I Survived”, ci invita a riflettere sulla forza dell’animo umano e sulla possibilità di rinascere anche dalle prove più dure. Un esempio di coraggio che emoziona e ispira.

Nel 2018, Joe DiMeo è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli ha ustionato l’80% del corpo, cambiando la traiettoria della sua vita in un istante. Il suo percorso medico è durato anni, a partire dai tre mesi trascorsi in coma e si è concluso con un trapianto che ha fatto la storia. Joe, ora 26enne, ha raccontato tutto ciò che lo ha portato al suo storico trapianto di viso e di entrambe le mani nella serie YouTube “I Survived ” di PEOPLE. Sebbene fosse privo di sensi subito dopo l’incidente, il residente del New Jersey ricorda di aver comunque sentito le persone intorno a lui in ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso l’80% della mia pelle, ho la faccia e le mani di qualcun altro. In 3 mesi di coma ho visto l’aldilà: portavo a spasso il mio cane all’infinito”: il racconto di Joe Di Meo

