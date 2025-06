Ho pensato di morire La testimonianza dell’operatore del 118 aggredito

Un’aggressione violenta che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. L'operatore del 118, testimone di una scena drammatica, ha condiviso il suo terribile incubo: un’aggressione brutale durante una missione di soccorso, che lo ha lasciato emotivamente segnato e profondamente vulnerabile. La sua testimonianza mette in luce il grave problema della sicurezza degli operatori sanitari in prima linea, costretti a confrontarsi spesso con situazioni di estrema pericolosità.

Tarantini Time Quotidiano "Pensavo mi avrebbe ucciso. Non so quante mazzate mi ha dato. Siamo soli. Siamo troppo soli. E ora non ce la faccio più mi dispiace". Sono solo alcune delle parole rilasciate al segretario della Funzione Pubblica CGIL di Taranto, Mimmo Sardelli, dall'operatore del 118 che ieri sera intorno alle 17.30, mentre con una collega prestava soccorso ad un uomo durante una lite famigliare in agro di Palagiano, subiva un vero e proprio pestaggio proprio dalla stessa persona che voleva aiutare. Si tratta dell'ennesima aggressione a uomini e donne che in quella trincea restano sempre troppo spesso da soli – afferma Sardelli – perché i famigliari di quell'uomo che ieri ha tentato di uccidere un lavoratore, un operatore nostro iscritto, avevano chiamato contestualmente anche le forze di polizia, arrivato troppo tardi.