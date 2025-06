Ho il terrore di volare e ho iniziato a sudare anche nelle parti intime in aeroporto mi hanno perquisita due volte | la denuncia della turista è virale su Reddit

Hai mai provato l'ansia che ti assale in aeroporto, trasformando anche la semplice attesa in un percorso ad ostacoli? La storia di una turista americana, costretta a subire due perquisizioni per il sudore nelle parti intime, mette in luce quanto lo stress possa rendere ancora più difficile affrontare il volo. Un’esperienza che, tra paura e imbarazzo, ci ricorda quanto spesso le emozioni siano più forti di qualsiasi procedura. E tu, come gestisci la tua ansia da volo?

Il caldo e l’ ansia per un volo non vanno a braccetto. Una donna, dall’identità sconosciuta, ha segnalato su Reddit una disavventura che l’ha vista protagonista in un aeroporto americano. Mentre si stava sottoponendo ai controlli della Transport Security Administration, la turista è stata fermata due volte per una perquisizione. Il motivo? Stava sudando dalle parti intime. È questa la particolare denuncia mossa da una donna su Reddit. “Sono una donna adulta di un metro e settantatré centimetri. Peso 74 kg e sono di corporatura media. Il mio inguine è stato segnalato due volte “. Tra i commenti al suo post, la donna ha ammesso di avere il terrore del volo, per questo stava sudando all’idea di dover viaggiare: “Probabilmente stavo sudando un po’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho il terrore di volare e ho iniziato a sudare anche nelle parti intime, in aeroporto mi hanno perquisita due volte”: la denuncia della turista è virale su Reddit

