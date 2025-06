Hernanes sicuro | Thuram? Recuperato ma in che condizioni fisiche? Contro il Monterrey non ha fatto bene

Hernanes, ex centrocampista di grandi club italiani, analizza con attenzione la scelta di Chivu di schierare Thuram titolare contro il Fluminense. Pur confermando che Thuram è tornato disponibile, Hernanes si interroga sulle sue reali condizioni fisiche e sulla performance in campo. La domanda rimane: quanto può fidarsi la squadra di un giocatore ancora in fase di recupero? La risposta potrebbe essere determinante per le sorti della partita contro il Monterrey.

Hernanes, l’ex centrocampista ha commentato la decisione di Chivu di schierare Thuram titolare nella partita contro il Fluminense: le sue parole. L’ex centrocampista di Inter, Lazio, e Juventus, il brasiliano Hernanes, ha commentato dagli studi di DAZN la decisione di Cristian Chivu di schierare Marcus Thuram titolare nella partita contro il Fluminense. LE PAROLE DEL “PROFETA” HERNANES – «Thuram è recuperato, ma in che condizioni fisiche? Nella prima partita (contro il Monterrey, n..d.r.) non è riuscito a fare il meglio, anche nel far salire la squadra. Se c’è da lavorare sulla fascia sinistra per l’Inter? Sì, Carlos Augusto ha iniziato giocando senza fare il massimo, è tornato poi Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hernanes sicuro: «Thuram? Recuperato, ma in che condizioni fisiche? Contro il Monterrey non ha fatto bene»

Hernanes su Thuram: Che condizione ha? Con il Monterrey non ha fatto bene.

