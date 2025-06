Hello Kitty 2025 | il sorprendente vincitore della popolarità mette fine a un regno di cinque anni

Nel 2025, il mondo di Hello Kitty si rinnova sorprendentemente: dopo cinque anni di dominio incontrastato di Cinnamoroll, la mascotte che ha conquistato il cuore di generazioni si ferma, lasciando spazio a una nuova stella. La classifica annuale di preferenza ha incoronato Pompompurin, il dolce golden retriever, come il personaggio più amato, segnando un importante cambio di passo nel panorama dei personaggi Sanrio e regalando emozioni ai fan di tutto il mondo.

