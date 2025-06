Harry Styles si è fidanzato? Baci e passione con una ragazza alla luce del sole

Harry Styles, il celebre cantante britannico di 31 anni, è stato recentemente protagonista di un momento di passione sotto il sole di Glastonbury. Sorprendente e intrigante, il suo bacio con una misteriosa ragazza ha catturato l’attenzione dei presenti e dei fan di tutto il mondo. Tra sguardi furtivi e momenti di intimità, la domanda che tutti si pongono ora è: chi si cela dietro questa passerella di emozioni? La risposta potrebbe cambiare per sempre il volto del suo cuore.

Harry Styles folgorato da una misteriosa ragazza con cui è stato visto scambiarsi un appassionato bacio durante il festival di Glastonbury, in Inghilterra. Il cantante, 31 anni, si trovava in un'area vip, domenica, con alcuni amici. Come riporta The Sun, un testimone oculare ha raccontato. 🔗 Leggi su Today.it