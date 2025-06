Harry Styles bacio appassionato con una misteriosa ragazza a Glastonbury

Durante il festival di Glastonbury, Harry Styles ha fatto parlare di sé scambiandosi un bacio appassionato con una misteriosa ragazza in un'area VIP. La star ex One Direction, noto per il suo stile unico e la sua audacia, si è goduto la serata tra amici, lasciando i fan curiosi e le cronache di gossip in fermento. Ma chi è la donna al suo fianco? La risposta rimane avvolta nel mistero, alimentando il fascino che circonda il cantante.

(Adnkronos) – Harry Styles, la superstar ex One Direction, è stato visto scambiarsi un bacio appassionato con una misteriosa ragazza durante una festa a Glastonbury. L'artista 31enne si trovava in un'area Vip del festival musicale nelle prime ore di domenica, in compagnia di amici. Come riportato da The Sun, un testimone oculare ha raccontato: "Harry . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

