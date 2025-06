Handyman's Invoice, la leggenda del tuttofare pagato 10mila dollari da Henry Ford «per girare una vite.

Da secoli, storie sorprendenti e leggendarie si diffondono online, alimentate da aneddoti che sembrano usciti da un racconto fantastico. Tra queste, una delle più affascinanti riguarda Charles Proteus Steinmetz, l’ingegnere prussiano che si dice abbia ricevuto 10mila dollari da Henry Ford semplicemente per girare una vite. Ma quanto c’è di vero in questa storia? Scopriamolo insieme, perché questa leggenda ci invita a riflettere sul valore del lavoro e della percezione del merito.

Diverse leggende consolidatesi prima ancora dell'era di Internet continuano a circolare in Rete, trovando nuova linfa. Ci avete segnalato per esempio diverse condivisioni Facebook relative a una fattura da 10mila dollari che l'ingegnere elettrotecnico prussiano Charles Proteus Steinmetz avrebbe presentato da Henry Ford «per girare una vite». La narrazione corrisponde a una leggenda nota anche come Handyman's Invoice (fattura del tuttofare), che nel Web è divenuta un vero e proprio meme in grado di adattarsi a diversi personaggi. Vediamo di cosa si tratta.