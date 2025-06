Hai vinto all’Eurojackpot | migliaia di persone pensano di essere diventate milionarie poi la brutta sorpresa

Un messaggio che fa sognare: “Hai vinto all’Eurojackpot!” Ma dietro questa promessa di ricchezza imminente si nasconde un errore che ha lasciato milioni di persone deluse e increduli. Venerdì 27 giugno, durante l’estrazione europea, migliaia di cittadini norvegesi hanno ricevuto questa comunicazione falsa, creando un vero e proprio caos emotivo. Ecco come un semplice errore può trasformarsi in una tempesta di emozioni e speranze tradite.

“ Hai vinto all’Eurojackpot “. E’ questo il messaggio arrivato venerdì 27 giugno a migliaia di cittadini norvegesi. Una comunicazione di quelle che ti cambiano la vita, certo, peccato però che fosse soltanto un errore. Ma andiamo con ordine. Il 27 giugno si è tenuta l’estrazione dell’ Eurojackpot in 18 paesi europei (tra cui anche l’ Italia ). Come riporta la BBC, migliaia di norvegesi avevano ricevuto una notifica dalla gioco d’azzardo statale Norsk Tipping che li informava di essere diventati milionari. Il sistema, però, aveva commesso un errore nella conversione tra euro e corone norvegesi. Invece di dividere la cifra vinta per 100, l’importo è stato moltiplicato per 100. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hai vinto all’Eurojackpot”: migliaia di persone pensano di essere diventate milionarie, poi la brutta sorpresa

