Hai presente questa schermata? Salutala non la rivedrai mai più

Hai presente quella schermata che ha segnato generazioni di utenti? Salutala, perché non la rivedrai più! Dopo oltre 30 anni, la storica schermata blu della morte si trasforma in nero, portando con sé innovazioni importanti come maggiore trasparenza, leggibilità e sistemi di recupero rapidi. Microsoft si impegna a migliorare l’esperienza utente, rendendo i crash meno frustranti e più gestibili. Scopriamo insieme tutte le novità di questa rivoluzione digitale.

Dopo oltre 30 anni, la storica schermata blu della morte diventa nera. Microsoft con il nuovo aggiornamento promette più trasparenza, leggibilità e un sistema di recupero rapido per i crash.

