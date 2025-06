Hai cani pericolosi? Per la Lombardia il patentino non serve se hanno il pedigree ma è polemica

La Lombardia apre una nuova frontiera nella gestione dei cani potenzialmente pericolosi: il patentino non sarà più obbligatorio per chi ha un pedigree, esclusi alcuni gruppi di razze. Questa scelta, approvata dal consiglio regionale, solleva polemiche e dubbi sulla tutela e la sicurezza dei cittadini. Mentre gli allevatori si dicono soddisfatti, altri esperti temono che questa modifica possa alterare il senso iniziale delle normative, lasciando incertezza e discussioni aperte.

I cani con il pedigree saranno esclusi dal patentino per alcune razze proposto dalla Regione Lombardia. È quanto emerge da un emendamento approvato dal consiglio regionale martedì scorso. La modifica, spiega il consigliere della Lega e primo firmatario Roberto Anelli, è stata presa perché "gli allevatori già assicurano un percorso selettivo". La decisione rischia però di cambiare il senso originale del testo, Marco Melosi, presidente dell'Anmvi, l'Associazione italiana medici veterinari italiani: "Gli emendamenti stravolgono un po' quello che è la legge originale". L'esclusione. I dubbi del veterinario.

