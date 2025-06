Haaretz | Gaza un campo di sterminio

una tragedia umanitaria senza precedenti, un vero e proprio campo di sterminio. Le prove raccolte rivelano una realtà sconvolgente: civili innocenti, tra cui molti bambini e donne, sono vittime di atti deliberati che sfidano ogni morale. Questa drammatica situazione solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità internazionale e sulla necessità di un intervento immediato per fermare questa spirale di violenza e sofferenza.

“Israele sta perpetrando un genocidio a Gaza? Ora c’è una prova indiscutibile”. Inizia così un articolo di Giedeon Levy su Haaretz a commento del dossier, pubblicato sullo stesso giornale, che ha svelato le perverse dinamiche degli omicidi intenzionali dei gazawi che si affollano nei pressi dei centri di aiuto per cercare qualcosa di cui sfamarsi. “Non si può definire in altro modo ciò che sta accadendo in quei posti da diverse settimane se non come genocidio”, prosegue Levy. “Genocidio come intento, genocidio come obiettivo, genocidio nella portata, genocidio per il gusto del genocidio”. “Se Israele non pone fine a tutto ciò immediatamente – non domani, oggi – non potrà più godere del beneficio del dubbio. 🔗 Leggi su It.insideover.com