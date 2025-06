Ha sterminato la famiglia oggi Riccardo affronta la maturità | Cosa sogno di fare

ha sterminato la famiglia. Oggi Riccardo affronta la maturità, portando con sé un peso invisibile ma presente in ogni pensiero. Come tanti ragazzi, sogna il futuro, ma il suo è attraversato da ricordi dolorosi e speranze di rinascita. In questa stanza silenziosa, tra sogni e incubi, si prepara a dimostrare che anche nelle tenebre più profonde può nascere una luce di speranza…

C'è un'aula silenziosa, come tante in questi giorni, dove un ragazzo si prepara a sostenere la prova orale della maturità. Come migliaia di suoi coetanei, ha studiato, letto, ripassato. Ma il suo presente non è fatto di risate tra i banchi, né di sogni da condividere con amici. È fatto di celle, corridoi, visite concesse, incontri vigilati. Perché la sua storia, benché ancora giovanissima, è già segnata da un crimine che ha lasciato un intero Paese senza parole. Un esame dopo cento coltellate. Succede in Italia, e sembra una contraddizione dolorosa e disarmante.

