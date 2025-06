Ha fatto saltare in aria mio figlio Matteo Adesso è libera e vicina di casa | il dolore di una mamma

Un'ombra di incertezza si staglia ora tra le due case, a soli trenta metri di distanza, dove una madre vive il dolore di una perdita atroce. La sentenza della Cassazione ha riaperto il caso, cancellando l’ergastolo di Rosaria Mancuso e ordinando un nuovo processo. Nel cuore di questa tranquilla comunità, il senso di giustizia e speranza si scontrano con il peso dell’ignoto. La vicenda di Matteo, così vicina eppure ancora così distante da una verità definitiva, continua a scuotere le coscienze.

Trenta metri, sessanta passi appena. È la distanza che separa la casa di Sara Scarpulla, madre di Matteo Vinci, da quella di Rosaria Mancuso, la donna che per due sentenze è stata considerata la mandante dell’omicidio del figlio, ucciso nel 2018 da un’autobomba. Oggi, però, la situazione è cambiata: la Cassazione ha annullato la condanna all’ergastolo per Mancuso e ne ha disposto la scarcerazione, ordinando un nuovo processo d’appello. La vicenda ha scosso ancora una volta il piccolo paese di Limbadi, nel Vibonese, feudo storico della potente cosca Mancuso. L’origine del conflitto, secondo le indagini, era una questione di terreni e confini agricoli: la matriarca avrebbe voluto impossessarsi di alcuni appezzamenti appartenenti alla famiglia Vinci, che però si era rifiutata di cedere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ha fatto saltare in aria mio figlio Matteo. Adesso è libera e vicina di casa”: il dolore di una mamma

"Ha fatto saltare in aria mio figlio. E adesso è libera e vicina di casa"

