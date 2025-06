Ha detto sì Ballando con le Stelle il primo concorrente è il vero colpaccio di Milly Carlucci

Milly Carlucci lavora senza sosta per rendere indimenticabile la 20esima edizione di Ballando con le Stelle, tra incontri segreti e alleanze strategiche. Tra le voci che circolano, spunta già il nome del primo artista ufficiale: un colpo grosso che ha fatto parlare tutti gli appassionati. Chi sarà questa star? Rimanete con noi, perché il cast promette sorprese spettacolari e grandi ritorni.

Milly Carlucci è già al lavoro per costruire il cast della 20esima edizione di Ballando con le Stelle, e lo sta facendo in gran segreto, muovendosi con incontri riservati negli studi Rai. Come sempre accade per lo show del sabato sera più longevo del palinsesto, le indiscrezioni si rincorrono, tra suggestioni e veri e propri colpi messi a segno. Il primo tassello ufficiale del cast sembra essere già stato posizionato, e si tratta di un artista recentemente visto sul palco dell’Ariston durante una delle edizioni firmate Amadeus e ora nel cast del programma Like A Star, in onda su Nove. A confermare il suo nome è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua rubrica “Chicchi di Gossip”, all’interno della newsletter giornalistica, ha messo la parola fine alle voci false circolate nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it