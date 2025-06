Gyokeres Juve rottura totale con lo Sporting! La clamorosa decisione del bomber svedese | lo ha già comunicato al suo club Tutti i dettagli

Viktor Gyokeres ha scelto di voltare pagina, mettendo fine a ogni rapporto con lo Sporting. La decisione improvvisa del bomber svedese di non presentarsi agli allenamenti segna una rottura definitiva, aprendo uno scenario di tensione e incertezza. La situazione è ormai esplosiva, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di sviluppi sorprendenti. Il futuro di Gyokeres si complica: cosa succederà ora?

Gyokeres Juve, rottura totale con lo Sporting! La decisione del bomber spiazza: l’ha già comunicata al club portoghese. I dettagli. È ormai rottura totale e braccio di ferro tra Viktor Gyokeres e lo Sporting. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, infatti, il bomber svedese avrebbe comunicato alla dirigenza del club di non volersi presentare alla ripresa degli allenamenti prevista per oggi. L’attaccante prende così posizione contro il suo presidente Frederico Varandas, accusato di non rispettare gli impegni presi in relazione al trasferimento estivo. Osserva anche il calciomercato Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com