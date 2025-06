Gyokeres dice addio allo Sporting | Romano svela | Mai più in campo per i Leoni

Viktor Gyokeres dice addio allo Sporting, lasciando il mondo del calcio senza parole. La rottura tra il club portoghese e il talentuoso centravanti svedese apre un capitolo di incertezza e grandi opportunità sul mercato internazionale. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha svelato in anteprima la decisione definitiva di Gyokeres, che segna un punto di svolta nella sua carriera: le voci di un suo futuro lontano dai Leoni si fanno sempre più concrete.

Le parole del presidente dello Sporting hanno fatto esplodere la bomba: Viktor Gyokeres non indosserà mai più la maglia dei Leoni. Una rottura totale che apre scenari clamorosi sul mercato internazionale. Fabrizio Romano, il guru del calciomercato mondiale, ha svelato attraverso i suoi canali social quello che molti temevano: il centravanti svedese ha comunicato ufficialmente al club portoghese la sua volontà irrevocabile di non scendere più in campo con la maglia dello Sporting Lisbona. La notizia, confermata anche dal prestigioso quotidiano lusitano Record, segna la fine di un matrimonio che sembrava destinato a durare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Gyokeres dice addio allo Sporting | Romano svela: "Mai più in campo per i Leoni"

