Gustavo Petro e la gaffe del bacio alla regina di Spagna Lui si avvicina e lei lo respinge come da protocollo – Il video

Durante una visita ufficiale a Siviglia, Gustavo Petro ha vissuto un imbarazzante momento di protocollo con la regina di Spagna: un tentativo di gesto affettuoso che è stato prontamente respinto per tutelare il decoro istituzionale. Una piccola gaffe che ricorda quanto le formalità siano fondamentali negli incontri diplomatici. L’episodio, immortalato in un video virale, ci ricorda che anche i leader più determinati devono rispettare le regole non scritte della diplomazia.

Pensava di fare una cosa carina ma è stato respinto (o meglio allontanato) per preservare il decoro istituzionale. Piccola gaffe per il presidente della Colombia Gustavo Petro arrivato a Siviglia, in Spagna, domenica, per partecipare alla Quarta Conferenza Internazionale sul Finanziamento dello Sviluppo (FFD4) convocata dalle Nazioni Unite (ONU). Per il vertice è stata organizzata una cena presso il Palazzo Reale dell'Alcázar, dove il re Filippo VI di Spagna e la regina Letizia hanno accolto tutti i partecipanti. Sui social però non è sfuggito il saluto del colombiano ai regnanti. Petro si è avvicinato alla regina per darle un bacio sulla guancia.

