Guida TV Sky Cinema e NOW | Itaca Il Ritorno Lunedi 30 Giugno 2025

Stasera in TV, grande appuntamento Lunedi 30 Giugno 2025 con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.45) trasmettono Itaca. Il Ritorno.

Si inaugura il 16 giugno 2025 l’Arena CineVillage Talenti, una nuova arena cinematografica all’aperto realizzata da ANEC Lazio in collaborazione con il Sessantotto Village e il contributo del Municipio Roma III. L'Arena si configura come punto di riferimento d Vai su Facebook

