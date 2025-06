Guida sotto effetto di alcol e droga i controlli dei carabinieri alle isole Eolie

Le Isole Eolie, affascinanti e vivaci, diventano un palcoscenico di attenzione speciale da parte dei Carabinieri, impegnati in controlli stringenti per prevenire rischi legati a comportamenti irresponsabili sotto effetto di alcol e droga. Un’azione strategica che mira a tutelare la sicurezza di residenti e visitatori, mantenendo intatta la tranquillità di questo meraviglioso arcipelago. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante operazione.

I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto un apposito piano di controlli, sia di giorno che di notte, per garantire la sicurezza dei cittadini. Il servizio è stato attuato in particolare nell’arcipelago eoliano con l’impiego di diverse pattuglie, del Reparto Carabinieri Tutela. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - controlli - guida - sotto

Poggioreale, controlli dei Carabinieri nelle palazzine popolari - A Poggioreale, i carabinieri intensificano i controlli nelle palazzine popolari del “Connolo” per contrastare il traffico di droga.

Alla guida sotto l’effetto di alcol e droga: scattano i controlli contro le stragi del sabato sera – VIDEO Molti automobilisti segnalati per l’assunzione di marijuana, hashish e cocaina: ecco le denunce dei carabinieri Vai su Facebook

Guida sotto effetto di alcol e droga, i controlli dei carabinieri alle isole Eolie; CONTIENE FOTO# ROMA - CONTROLLI DEI CARABINIERI A PONTE DI NONA. 18ENNE ARRESTATO PER POSSESSO DI 45 G DI COCAINA. 44ENNE DENUNCIATO PER GUIDA SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.; Viadana, guida sotto effetto di droga: due denunce e patenti ritirate.

Arcipelago Eoliano, controlli straordinari dei Carabinieri: 15 denunciati - I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto un apposito piano di controlli, sia di giorno che di notte, per ... 98zero.com scrive

Isole Eolie. Controlli in strada e nelle attività commerciali: raffica di denunce - Il bilancio del servizio predisposto dai carabinieri della compagnia di Milazzo per garantire la sicurezza dei cittadini The post Isole Eolie. Lo riporta msn.com