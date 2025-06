Guerra senza età Così le strategie ibride di Mosca mirano ai teenager ucraini

In un mondo in cui le guerre si combattendo non solo con armi, ma anche con inganni e manipolazioni, la Russia ha lanciato una strategia inquietante: rivolgersi ai teenager ucraini. Secondo il Financial Times, il Servizio Federale di Sicurezza russo (FSB) sta reclutando adolescenti per sabotare e spiare all’interno del territorio ucraino, segnando un nuovo fronte della guerra ibrida. Ma quali sono le implicazioni di questa minaccia?

Il nuovo fronte della guerra ibrida di Mosca in Ucraina sembra passare dalla minore età. Un’inchiesta del quotidiano britannico Financial Times rivela come il Servizio Federale di Sicurezza russo (noto come Fsb) stia portando avanti un’estesa campagna di reclutamento (attiva sin dalla primavera del 2023) di adolescenti ucraini con l’obiettivo di utilizzarli come spie e sabotatori contro infrastrutture e obiettivi militari all’interno del territorio ucraino. Il reclutamento avviene prevalentemente attraverso app di messaggistica istantanea (Telegram, Discord, WhatsApp), dove gli agenti russi contattano giovani utenti offrendo compensi monetari di varia entità per lo svolgimento di una serie di compiti che vanno dalla raccolta fotografica di installazioni militari al piazzamento di ordigni artigianali, arrivando anche ad atti di sabotaggio nei confronti di infrastrutture e centri di reclutamento. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Guerra senza età. Così le strategie ibride di Mosca mirano ai teenager ucraini

