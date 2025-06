Guerra in Ucraina news Mosca ammassa truppe per sfondare a Sumy Tajani | Non sarà facile convincere Putin a fermarsi

La guerra in Ucraina si intensifica con Mosca che mobilita truppe per sfondare a Sumy, mentre i recenti attacchi russi segnano un escalation senza precedenti. La tensione cresce e le difficili negoziazioni rendono sempre più improbabile convincere Putin a fermarsi. In questo scenario di crisi sempre più complessa, il futuro del conflitto resta incerto e fragile.

Roma, 30 giugno 2025 - Dopo l'attacco record di ieri con 537 ordigni volanti, di cui 477 droni e 60 missili, la Russia stanotte ha colpito in diverse zone dell'Ucraina con 'soli' 107 UAV kamikaze 'Shahed' e simulatori di vario tipo. La maggior parte degli attacchi hanno coinvolto le regioni di Donetsk e di Kharkiv, mentre l'aeronautica russa rinìvendica di aver abbattuto 15 droni di Kiev, diretti nel Kursk e sul Mar d'Azov. Ieri sera è stato c hiuso anche il ponte in Crimea, in seguito a segnalazioni di esplosioni e di fuoco attivo della difesa aerea russa nella città di Kerch, fa sapere il Kyiv Independent, citando il canale Telegram di Crimean Wind.

