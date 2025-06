Guerra dei dazi il Canada revoca la digital tax sulle big tech americane per favorire un’intesa con Trump

La tensione commerciale tra Canada e Stati Uniti potrebbe presto trovare una svolta positiva. Dopo anni di scontri innescati dalla Digital Services Tax sui giganti tech americani, Ottawa ha deciso di revocarla per facilitare un’intesa con Trump. Una mossa strategica volta a superare l’impasse e riavviare i negoziati, segnando un passo importante verso un rapporto più stabile tra le due nazioni. Riusciranno questa mossa a riportare la pace nel difficile mercato globale?

La “guerra dei dazi” tra Stati Uniti e Canada potrebbe presto avviarsi verso una tregua. Il governo canadese ha annunciato la revoca della tassa sui servizi digitali (Digital Services Tax, DST), introdotta nei confronti delle grandi aziende tecnologiche statunitensi, nel tentativo di sbloccare lo stallo commerciale con Washington e favorire la ripresa dei negoziati. A confermare la svolta è stato lo stesso Ministero delle Finanze di Ottawa, secondo cui il primo ministro Mark Carney e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno concordato di riavviare i colloqui con l’obiettivo di raggiungere un accordo commerciale entro il 21 luglio 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Guerra dei dazi, il Canada revoca la digital tax sulle big tech americane per favorire un’intesa con Trump

