Guasto radar voli scattano i rimborsi | quanto spetta ai passeggeri

Quando un guasto radar causa disservizi ai voli tra il 28 e il 29 giugno, i passeggeri coinvolti devono conoscere i loro diritti. Secondo il Regolamento CE 261/2004, anche in caso di problemi tecnici non imputabili direttamente alla compagnia, si ha diritto ad assistenza e rimborso delle spese. Scopriamo insieme cosa spetta esattamente in queste circostanze e come tutelare i propri diritti in modo semplice e chiaro.

Chi è rimasto coinvolto nei disservizi aerei tra sabato 28 e domenica 29 giugno può fare riferimento al Regolamento CE 2612004 per sapere cosa gli spetta. Anche in casi eccezionali, come un guasto tecnico che non dipende direttamente dalla compagnia aerea, i passeggeri hanno diritto all’assistenza: pasti, alloggi, trasferimenti e, se necessario, il rimborso delle spese sostenute. Non è prevista invece alcuna compensazione economica. L’origine del caos è stata individuata nel malfunzionamento del sistema radar del centro Enav del Nord-Ovest, che ha bloccato le operazioni in sei aeroporti italiani: Malpensa, Linate, Orio al Serio, Torino Caselle, Pisa e Modena. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Guasto radar voli, scattano i rimborsi: quanto spetta ai passeggeri

