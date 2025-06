Guasto radar dieci voli deviati sul Marconi

Abbiamo avuto un’intensa giornata di sfide, ma grazie alla tempestiva gestione e alla collaborazione di tutti, la situazione si è progressivamente normalizzata. Il guasto al radar di Milano ha causato deviazioni e congestioni, ma l’efficienza delle strutture di Bologna ha permesso di limitare i disagi e garantire la sicurezza dei passeggeri. Un episodio che ci ricorda l’importanza di sistemi di backup affidabili in aeroporti strategici come il nostro.

Finita l’emergenza fuggiasco, il Marconi ha dovuto fare i conti con quella del guasto radar di Milano. Le strutture operative dell’aeroporto di Bologna non sono state interessate dal blackout, ma molti voli diretti negli aeroporti irraggiungibili sono stati fatti atterrare in città. Questo ha comportato un sovraccarico di passeggeri, con comprensibili disagi. Lo conferma il presidente dello scalo, Enrico Postacchini (nella foto): "Abbiamo avuto dieci voli deviati al Marconi da Linate, Bergamo e Malpensa per il problema del guasto radar. Questo ha messo un po’ in crisi qualche compagnia aerea e la gestione dei bagagli, tant’è che è stato registrato qualche ritardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guasto radar, dieci voli deviati sul Marconi

In questa notizia si parla di: guasto - radar - voli - marconi

Guasto radar Capodichino: passeggeri bloccati dentro l'aereo per Napoli che non parte - Un'improvvisa avaria al radar dell’aeroporto di Capodichino ha causato il blocco dei passeggeri all’interno degli aerei in attesa di partire per Napoli, generando caos e disagi per pendolari e turisti.

#Cronaca Dopo la chiusura per la fuga dell’uomo che doveva essere espulso, sono stati dirottati al Marconi molti voli bloccati dal guasto radar di Milano Vai su Facebook

Guasto radar, dieci voli deviati sul Marconi; Traffico aereo paralizzato, cancellazioni e guasti a causa di un guasto ad un radar; Cosa c’è dietro il guasto ai radar che ha mandato in tilt il traffico aereo nel nord ovest d’Italia.

Guasto radar, dieci voli deviati sul Marconi - Finita l’emergenza fuggiasco, il Marconi ha dovuto fare i conti con quella del guasto radar di Milano. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Aeroporto di Bologna, notte di disagi. E il ricercato è ancora in fuga - Dopo la chiusura per la fuga dell’uomo che doveva essere espulso, sono stati dirottati al Marconi molti voli bloccati dal guasto radar di Milano ... Scrive msn.com