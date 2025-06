Guai seri per i socialisti di Sanchez in Spagna | va in carcere per tangenti il fedelissimo

La Spagna scuote il mondo politico: Santos Cerdan, fedele alleato di Pedro Sanchez e ex numero 3 del Partito Socialista, finisce in carcere con custodia cautelare per tangenti. La decisione, presa dalla Corte Suprema, evidenzia la gravitĂ delle accuse e il rischio di compromissione delle prove. Un colpo duro per i socialisti, che si trovano ora a dover affrontare una crisi interna senza precedenti, mettendo in discussione la credibilitĂ del partito e del governo.

Custodia cautelare in carcere senza possibilitĂ di uscita su cauzione per rischio di distruzione o alterazione delle prove. E' quanto ha disposto il giudice istruttore della Corte Suprema spagnola, Leopoldo Puente, per Santos Cerdan, ex numero 3 del Partito Socialista. Cerdan, ex stretto collaboratore di Pedro Sanchez, è entrato nel carcere di Soto del Real mentre il premier faceva da padrone di casa alla Conferenza Onu sui finanziamenti allo sviluppo, che si celebra in questi giorni a Siviglia. Si tratta di un duro colpo per l'immagine dell'esecutivo e dei socialisti. La notizia della carcerazione preventiva di Cerdan è arrivata con un pessimo tempismo per Sanchez, mentre il leader era impegnato in conferenza stampa con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nello stesso Palazzo dei Congressi dove a inizio dicembre Cerdan era stato confermato come segretario dell'organizzazione del Psoe al 41esimo congresso del partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guai seri per i socialisti di Sanchez in Spagna: va in carcere per tangenti il fedelissimo

