Gta 6 | speranze per un ritorno dei fan come in gta 5

Con l'attesa per il rilascio di Grand Theft Auto 6 che si avvicina rapidamente, le strategie di marketing adottate dal team Rockstar potrebbero includere iniziative innovative per coinvolgere la community. Un esempio storico risale al 2013, quando Rockstar Games ha promosso un'originale campagna che ha permesso a cinque fan provenienti da diverse parti del mondo di apparire come personaggi modellati nel gioco. Questa pratica ha rafforzato il legame tra sviluppatori e giocatori, creando attesa e coinvolgimento diretto. nel 2013, gta 5 organizzò una competizione per apparire nel gioco. cinque appassionati selezionati hanno interpretato membri di un culto.