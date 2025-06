Gregoraci vs Fiordelisi Sfida al Veleno | il triangolo amoroso infiamma i social

Il gossip infiamma i social tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi, protagoniste di un duello all’ultimo post. Tra ex complicati, gelosie e scatti provocatori, il triangolo amoroso tiene banco nel cuore del web. Ma qual è il vero finale di questa storia? Restate sintonizzati: tra passioni, segreti e un improbabile filo rosa, il capitolo finale sta per essere scritto.

Continua la disputa tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. Un intreccio di ex, gelosie e foto provocatorie: scopri tutti i dettagli sullo scontro social tra le due vip. Vuoi sapere come finisce davvero questa storia? Ascolta bene. C’è un filo rosa che unisce due protagoniste del gossip italiano: Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. Entrambe legate, in tempi diversi, allo stesso uomo: Giulio Fratini. Antonella è la fidanzata attuale, mentre Elisabetta è l’ex che sembra non voler cedere la scena. Mentre la Fiordelisi festeggia il loro mesiversario con cene romantiche e foto patinate, la Gregoraci pare avere un piano tutto suo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv