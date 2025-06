Gravidanza un esame del sangue potrà prevedere il rischio di preeclampsia

Immaginate di poter anticipare un rischio così delicato come la preeclampsia già nel primo trimestre di gravidanza. Un nuovo esame del sangue si propone di fare proprio questo, offrendo alle future mamme un’opportunità unica di monitoraggio precoce e intervento tempestivo. Questa innovazione potrebbe rivoluzionare la gestione della gravidanza, salvaguardando la salute di mamma e bambino. La prevenzione, si sa, è sempre la miglior cura, e ora diventa ancora più concreta.

Un esame del sangue da eseguire nel primo trimestre di gravidanza, per intercettare con precisione il rischio di preeclampsia 5 mesi prima che il problema si manifesti. La sindrome, anche nota come gestosi, mette in pericolo mamma e bambino e ancora oggi sfugge alla diagnosi in più di 1 caso su 2.

Il dosaggio della Beta hCG è uno degli esami più richiesti quando si sospetta una gravidanza Ma il suo ruolo non si limita alla conferma del concepimento: questo ormone, prodotto dall'embrione subito dopo l'impianto nell'utero, rappresenta un importante i

