Gravidanza e glamour | il look Dior di Beatrice Borromeo alla sfilata Menswear P E 2026

Beatrice Borromeo incanta alla sfilata Dior Menswear P/E 2026, un evento che segna l'ingresso di Jonathan Anderson come nuovo direttore creativo. La futura mamma, splendida e radiosa, ha scelto un look elegante e sofisticato: un abito chemisier fiorato in cotone, arricchito da dettagli chic e accessori iconici Dior. Un perfetto connubio tra glamour e stile, che conferma come la moda possa essere un vero e proprio inno alla bellezza e alla femminilità, anche in dolce attesa.

La sfilata Dior Menswear PE 2026 ha rappresentato il debutto di Jonathan Anderson come direttore creativo, segnando una nuova era per la maison. Nel front row, anche una raggiante Beatrice Borromeo. Incinta del terzo figlio, la reale ha indossato un abito chemisier in popeline di cotone: maniche corte a palloncino, stampa floreale, cintura in vita e gonna a corolla. La mise è stata completata con accessori neri: una borsa Lady Dior e décolleté con tacco basso. Con questo outfit, Beatrice Borromeo dimostra come sia possibile unire stile e comfort celebrando la femminilità in ogni sua forma, anche durante la gravidanza.

