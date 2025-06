Grave incidente sulla superstrada Sora–Ferentino | moto contro auto due feriti gravi

Un grave incidente sulla superstrada Sora-Ferentino ha coinvolto una moto e un'auto, lasciando due feriti in condizioni serie. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di oggi vicino allo svincolo per Veroli, è ancora al vaglio delle autorità per chiarire le cause. La scena è stata rapidamente presa in carico dai soccorsi, mentre si cercano di fare luce sugli eventi che hanno portato a questa drammatica collisione.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la superstrada Sora–Ferentino, nei pressi dello svincolo per Veroli. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Alatri, una Fiat Panda si è scontrata con una moto su cui. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

