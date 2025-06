Grave incidente sulla SS7 | due morti

Un drammatico schianto sulla SS7, in direzione Massafra, ha spezzato due vite tragicamente. La collisione frontale tra una betoniera e un’auto, avvenuta poco dopo le 12, ha sconvolto la comunità locale. Soccorritori e forze dell’ordine sono intervenuti immediatamente, ma il bilancio resta pesante. La tragedia evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della prevenzione. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti.

Tarantini Time Quotidiano E’ di due vittime il bilancio del grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 sulla Strada Statale 7, in direzione Massafra. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora da accertare, una betoniera e un’auto. Sul posto soccorritori del 118 e polizia locale. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it