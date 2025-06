Grave incidente in galleria Statale chiusa

Un violento incidente nella galleria statale di Monza ha causato la chiusura temporanea del tratto, generando pesanti disagi nel traffico della domenica di esodo estivo. Alle 9:30, due auto si sono scontrate, una ribaltandosi, coinvolgendo sei persone e aprendo un fronte di emergenza che ha messo in ginocchio la viabilità locale. La dinamica resta da chiarire, ma l’accaduto evidenzia ancora una volta quanto possa essere fragile la sicurezza sulle nostre strade.

Pauroso incidente e gravi ripercussioni sul traffico per la domenica di esodo estivo ieri mattina sulla strada statale 36 all'altezza della galleria di Monza. Erano le 9.30 quando è scattato l'allarme in codice rosso per due vetture che si sono scontrate nel tunnel e una si è ribaltata. L'incidente, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento, ha coinvolto sei persone tra cui due giovani, un maschio e una femmina, di 22 anni, e un altro di 26. Sul posto sono subito giunte, inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, un'automedica e tre ambulanze della Croce rossa di Monza e Brianza e di Cinisello Balsamo.

