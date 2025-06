Grande successo per la Cena in bianco di Valmadrera | eleganza e convivialità nel centro storico

Sabato sera, il centro storico di Valmadrera si è trasformato in un'incantevole cornice bianca, regalando un'atmosfera di eleganza e convivialità senza pari durante l'ottava edizione della Cena in Bianco. Un vero e proprio fiume di biancheria ha invaso il cortile del centro culturale Fatebenefratelli, coinvolgendo cittadini e visitatori in un evento unico nel suo genere. La magia di questa serata ha dimostrato ancora una volta come la tradizione possa unire comunità e creatività, lasciando tutti con il desiderio di rivivere questa esperienza indimenticabile.

Un fiume di bianco ha invaso, sabato sera, il cortile del centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera per l'ottava edizione della tradizionale Cena in bianco. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale e dalla Consulta dell'alimentazione in collaborazione con l'associazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: bianco - cena - valmadrera - centro

Cena in bianco di Valmadrera - Sabato 28 giugno 2025, Valmadrera ospiterà la sua attesissima Cena in Bianco, un evento che celebra la convivialità e l'amicizia.

Grande successo per la Cena in bianco di Valmadrera: eleganza e convivialità nel centro storico; Valmadrera, convivialità ed eleganza: un successo la tradizionale Cena in bianco; Valmadrera: torna la Cena in Bianco, il 28 giugno.

Grande successo per la Cena in bianco di Valmadrera: eleganza e convivialità nel centro storico - Un fiume di bianco ha invaso, sabato sera, il cortile del centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera per l'ottava edizione della tradizionale Cena in bianco. Lo riporta leccotoday.it

Torna la Cena in Bianco di Valmadrera: tra eleganza e socialità - Un concept originale La Cena in Bianco di Valmadrera si distingue per la sua formula innovativa che fonde diversi elementi in un'esperienza coinvolgente. Riporta leccotoday.it