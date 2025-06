Grande successo per il Calvizzano Festival d’Autore

Il Calvizzano Festival d’Autore ha conquistato il pubblico con una serata indimenticabile, che ha visto salire sul palco talenti provenienti da tutta Italia e un’esibizione straordinaria di Dolcenera. Tra emozioni e musica di qualità, questa edizione si è confermata come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. E mentre Jairo trionfa come vincitore, l’atmosfera vibrante e coinvolgente promette di lasciare il segno anche nelle prossime edizioni.

E' Jairo il vincitore del Calvizzano Festival d'Autore. Grande successo per questa edizione della kermesse tenutasi Sabato 28 Giugno in cui artisti provenienti da tutta Italia, si sono esibiti nel contest in villa Calvisia con un'ospite d'eccezione: Dolcenera. Una serata speciale in cui la musica è stata protagonista. Un appuntamento sentito e molto atteso che .