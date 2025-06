Grande festa al Torri Softball Modena Piancastelli testimonial La rinascita del progetto dopo oltre 20 anni

Una grande festa al Torri di Modena ha celebrato il ritorno del softball locale, con la stella internazionale Erika Piancastelli come testimonial d'eccezione. Dopo oltre 20 anni, il progetto si risveglia con entusiasmo e passione, coinvolgendo giovani talenti delle categorie Under 13 e Under 16. In un’atmosfera vibrante e piena di energia, il futuro dello sport modenese si scrive ancora una volta, sottolineando il valore della rinascita e della passione condivisa.

Grande Fiesta al Torri di Modena per lo sport modenese con Erika Piancastelli stella gialloblu del softball internazionale, catcher olimpionica a Tokio 2020. Gradita ospite testimonial delle ragazze del rinato softball Modena, dopo oltre 20 anni. Come detto una nuova struttura agonistica coordinata: Under 13, Under 16, manager Brandoli, De Renzi, Selvaggi Panizza. Bellissima atmosfera in una torrida giornata, con attore principale l’idolo delle ragazze Erika Piancastelli. Una giornata particolare attesa rinviata piu volte per impegni di Erika. Con grande affetto sincero si è calata nel messaggio di sport anche la madre ’madrina’ del softball modena Lory Auletta, buon sangue non mente, olimpionica Sidney coach nazionale Under 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grande festa al Torri. Softball Modena, Piancastelli testimonial . La rinascita del progetto dopo oltre 20 anni

