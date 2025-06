grande estate tra cinema e spettacoli

L’estate a Montalcino si accende di emozioni tra cinema e spettacoli, trasformando il cuore della Toscana in un palcoscenico di cultura e incontri indimenticabili. Luglio si conferma il mese centrale, con eventi che uniscono storia, spiritualità e divertimento. Dal film sotto le stelle agli appuntamenti con personalità di rilievo, questa estate promette di essere un viaggio tra arte e riflessione. E il meglio deve ancora arrivare...

Luglio si conferma il mese centrale dell’estate e per Montalcino significa tanti appuntamenti culturali. Si comincia il 3 Luglio con “Shine”, serata cinematografica nella Fortezza Trecentesca organizzata dalla Pro Loco; il 4 luglio, al Prato della Madonna del Soccorso, un incontro speciale, organizzato dall’Unità Pastorale di Montalcino, con il Cardinale Augusto Paolo Lojudice che invita a riflettere “Per un dialogo di Pace e di Speranza”. Il 5 luglio Festa della Vittoria del Quartiere Borghetto in Piazza Garibaldi, a cura del Quartiere Borghetto, mentre a Montisi va in scena “80 voglia di brace” a cura della Contrada La Torre. 🔗 Leggi su Lanazione.it