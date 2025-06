Grand Tour Italia all' ex Fico inaugura la pista di go-kart

Grand Tour Italia si prepara a sorprendere ancora una volta con la sua nuova attrazione: Grand Tour Karting, la prima pista indoor di go-kart elettrici di 500 metri. Questo innovativo tracciato, simbolo di sostenibilità e adrenalina, promette di rivoluzionare il divertimento su ruote, attirando appassionati di tutte le età . L'inaugurazione, prevista per giovedì 3 luglio, sarà un evento da non perdere per gli amanti delle emozioni e dell’innovazione.

Annunciata come una delle attrazioni chiamate a sostenere il rilancio di Grand Tour Italia sarà inaugurata anche la pista di go-kart. Si chiama Grand Tour Karting ed è la prima pista (500 metri) di mezzi elettrici indoor, aprirà i battenti giovedì 3 luglio, nel pomeriggio

