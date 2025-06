Gp d' Austria | ecco tutte le pagelle Norris 8.5 e un 8 per Leclerc

Il Gran Premio d'Austria si è acceso di emozioni e sfide, con Norris e Leclerc protagonisti di prestazioni notevoli. Norris, con un voto di 8.5, sorprende dopo l'errore canadese, dimostrando carattere e determinazione sia in qualifica che in gara. Leclerc conquista l'8, salendo sul podio per la terza volta quest'anno, confermando il ritmo della Ferrari. Ma cosa riserverà il resto del weekend? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli e le analisi delle gare!

NORRIS 8.5 La reazione dopo l'errore canadese si fa sentire già al sabato. Più centrato e meno blando del solito. Denti e artigli. In qualifica e in gara. E con Piastri la prima vera lotta. Poi il team con le strategie li separa. LECLERC 8 Quarto podio dell'anno per lui e per la scuderia. Si fa fregare allo start dall'australiano papaya e il lift and coast lo martella. Poi come al solito massimizza. Faro tra i primi segnali della Rossa. LAWSON 8 Araba fenice. In Austria firma un weekend esplosivo, in cui fa addirittura meglio del compagno. Schiaffo morale alla Red Bull che lo aveva silurato in quattro e quattr'otto.

