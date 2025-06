Gp Austria capolavoro strategico della Racing Bulls | Liam Lawson coglie un ottimo sesto posto

Il Gran Premio di Austria ha visto le Racing Bulls brillare con un risultato straordinario, grazie alla prestazione impeccabile di Liam Lawson che conquista un ottimo sesto posto. Un weekend ricco di emozioni e soddisfazioni, che dimostra il potenziale del team di Faenza e la crescita della squadra. "È stato un weekend fantastico ed è bello aver fatto tutto bene," afferma Lawson. Questa vittoria rappresenta un passo importante verso i traguardi futuri, accendendo nuove speranze per la stagione.

Racing Bulls a punti nel Gran Premio di Austria. Il team di Faenza ha colto un ottimo sesto posto con Liam Lawson. "È stato un weekend fantastico ed è bello aver fatto tutto bene - afferma il pilota neozelandese -. Finora è stata una stagione difficile, con un grande potenziale, e in questa gara. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

